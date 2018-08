Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 320,00 Hold Jefferies - 20.08.2018 388,00 Outperform Macquarie Research Tim Nollen 15.08.2018 370,00 Neutral Robert W. Baird William Power 13.08.2018 494,00 Outperform Imperial Capital David Miller 13.08.2018 434,00 Outperform Bernstein Research Todd Juenger 25.07.2018 420,00 Buy BTIG Richard Greenfield 19.07.2018 400,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 18.07.2018 125,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 18.07.2018 350,00 Neutral Citigroup Mark May 18.07.2018 350,00 Hold Deutsche Bank Bryan Kraft 17.07.2018 470,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 17.07.2018 360,00 Neutral UBS Eric Sheridan 17.07.2018 406,00 Buy Stifel Nicolaus - 17.07.2018 415,00 Overweight Barclays - 17.07.2018 450,00 Buy Canaccord Adams - 17.07.2018 470,00 Outperform Credit Suisse - 17.07.2018 430,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co - 17.07.2018 435,00 Buy Pivotal Research - 17.07.2018 420,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 17.07.2018 415,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 17.07.2018

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

284,03 Euro +2,46% (20.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

286,26 Euro +3,43% (20.08.2018, 18:32)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 326,3647 +3,03% (20.08.2018, 18:20)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 494,00 oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 16.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Der Umsatz sei in Q2 um 40% im Jahresvergleich auf 3,9 Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn sei von 65,6 Mio. auf 384,3 Mio. USD (328,0 Mio. Euro) gewachsen. Im US-Heimatmarkt seien 670.000 neue Nutzer hinzugekommen, international 4,47 Mio.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Imperial Capital, in einer Aktienanalyse vom 13.08.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. David Miller, Analyst bei Imperial Capital, hat sein "outperform"-Rating bekräftigt. Das Kursziel wurde aber von 503,00 auf 494,00 USD gesenkt. Imperial Capital habe die Prognosen zum globalen Subskriptionswachstum gekürzt. Um nach eigenen Angaben auf der konservativen Seite zu sein gehe Miller davon aus, dass Netflix Inc. 2018 141, Mio. Abonnenten haben werde. Bislang sei eine Anzahl von 141,4 Mio. Kunden prognostiziert worden. 2019 sollte es dann zu einem Anstieg auf 164,4 Mio. Subskriptionen kommen. Netflix könne es sich im Hinblick auf Eigenproduktionen erlauben geduldig zu bleiben. In der Realität müsse sich Netflix keinem großen Wettbewerb erwehren.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities und liegt bei 125,00 USD. Michael Pachter, Aktienanalyst von Wedbush Securities, hat in einer Aktienanalyse vom 18.07.2018 sein "underperform"-Rating sowie das Kursziel bekräftigt. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor ungerechtfertigt hoch. Die Beschaffung von Programminhalten werde auf Sicht vieler Jahre für einen substanziellen Kapitalverzehr sorgen, so der Analyst. Trotz mehrerer Preiserhöhungen in den letzten Jahren habe Netflix immer mehr Geld ausgegeben. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Ausland werde Netflix auf internationalen Gebiet kaum Geld verdienen. Dagegen könnten die Preiserhöhungen potenzielle Kunden abschrecken. Ein stetig negativer Free Cash flow mache eine Bewertung der Aktie auf DCF-Basis unmöglich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: