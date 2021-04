Die Krise an der Börse

Auch Kryptowährungen wie Bitcoin gelten manchen Anlegern als Schutz in Krisenzeiten. Während des "Corona-Crashs" funktionierte das allerdings nicht: Der Wert des Bitcoins in Euro halbierte sich im Laufe der Krise und brauchte eine Weile, bis er sein Vorkrisen-Niveau wieder erreicht hatte. Erst viel später in der Pandemie machte sich der Bitcoin-Kurs auf zu neuen Höchstwerten.



Softwareentwickler auf Erfolgskurs

In der Krise ist der Kapitalmarkt von starken Auf- und Abschlägen gezeichnet. Aber es gibt auch einige Branchen, die von der Krise profitieren. Dazu gehören alle, deren Hauptgeschäft ohnehin über das Internet läuft. Denn während der Pandemie steigt die Zahl der Internetnutzer stetig an, wie Statistiken zeigen. Unter anderem verzeichnen Online Casinos großen Zuwachs – immer mehr Glücksspielfans möchten auch bei geschlossenen Spielhallen nicht auf ihr Hobby verzichten. So profitiert beispielsweise auch der Softwareentwickler NetEnt mit seinem breiten Angebot an Online-Spielen von den andauernden Lockdowns.



NetEnt als Gewinner

Das zeigt sich deutlich an der Aktie des Softwareentwicklers. Die Prognosen für das jüngste Jahresviertel sagen eine Rendite von 0,801 SEK (schwedische Kronen) pro Aktie voraus. Das ergibt für das beendete Fiskaljahr einen Gewinn je Aktie von 2,90 SEK. Für einen Softwareentwickler ist das ein enormer Anstieg in einer geringen Zeit. Währen also der gesamte Börsenmarkt Einbußen und starke Turbulenzen durchlebt, kann sich NetEnt auf der sicheren Seite wissen. Der Softwareentwickler erstellt Spiele, Software und Code für Online-Glücksspiele. Beispiele für ihre Arbeit sind Hunderte von Slot spielen, Online Video-Slots und Video-Poker-Spiele. Aber auch fantastischen Live-Spiele die darauf spezialisiert sind die Unterhaltung optisch ansprechend und funktional perfekt zu machen. Das Unternehmen NetEnt AB lizenziert seine Vermögenswerte an verschiedene Betreiber, damit diese auf die neueste und beste verfügbare Technologie zugreifen können. Auch Casinos, die von diesem Entwickler betrieben werden, erinnern uns daran, verantwortungsbewusst zu spielen.



Online Casinos, die Gewinner der Krise?

NetEnt ist dabei nur ein gutes Beispiel von vielen Online Casinos, die in der Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen und Homeoffice-Vorgaben einen Boom verzeichnen. Die ganze Branche spürt deutlich, dass viele Menschen auf der Suche nach mehr Abwechslung innerhalb der eigenen vier Wänden sind. Die Entwicklung nach Ende der Krise ist schwer abzuschätzen. Weil aber Online-Spielhallen vor allem in Sachen Komfort punkten, werden sie vermutlich auch in Zukunft erfolgreich bleiben. (30.04.2021/ac/a/a)









