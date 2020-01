Börsenplätze NetEase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

281,00 EUR -7,28% (27.01.2020, 12:21)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

328,15 USD -2,41% (24.01.2020)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (27.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dieses Jahr gehe eine neue Konsolen-Generation an den Start: Microsoft und Sony würden neue Hardware auf den Markt bringen. Dennoch dürften Aktien chinesischer Unternehmen mit Fokus auf Mobile-Gaming und Streaming die Gewinner der Branche in diesem Jahr sein. Der chinesische Videospielmarkt, aktuell 21,3 Milliarden Euro schwer, solle sich im frisch angebrochenen Jahrzehnt verdreifachen.China habe knapp vier Mal mehr Internetnutzer als die USA - allein 733 Millionen Chinesen würden online spielen und 360 Millionen würden mindestens einmal pro Woche einen Game-Live-Stream schauen. Während hierzulande noch vermehrt stationär gespielt werde, sei insbesondere in Ostasien das Mobile-Gaming Vorreiter. In China sei NetEase neben Tencent einer der Marktführer im rasant wachsenden Mobile-Gaming-Markt.In den letzten fünf Jahren sei der Umsatz von NetEase um 415 Prozent und der Gewinn um 275 Prozent gestiegen. Und das Wachstum gehe weiter: Im dritten Quartal 2019 hätten sich die Umsätze auf 2,04 Milliarden Dollar (plus 11,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum) belaufen. Lediglich zehn Prozent davon würden aus dem Ausland stammen. Das Online-Gaming-Geschäft mache mehr als 1,6 Milliarden Dollar des Umsatzes (plus 11,5 Prozent zu Q3 2018) aus. Davon kämen wiederum circa 70 Prozent vom Mobile-Gaming.Neben der laufen Empfehlungen des "Aktionär" von Activision Blizzard (20er KVG von 24) sei der Blick nach Osten zu NetEase (20er KVG von 20) mehr als lohnenswert. Die Vertriebspartnerschaft sei jüngst bis 2023 verlängert worden und die Mobile-Portierung der bekannten Marken gehe weiter.Zukunftsorientierte und mutige Anleger können aktuell eine erste Position wagen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link