Düsseldorf-Aktienkurs NetEase-Aktie:

201,02 Euro -5,91% (02.01.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

205,00 Euro -4,55% (02.01.2019, 14:07)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

USD 231,00 -1,86% (02.01.2019, 14:55, vorbörslich)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (02.01.2019/ac/a/n)



Tokio (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von Analyst John Choi von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst John Choi vom Investmenthaus Daiwa Capital Marklets die Aktien von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen einer Studie zur Spieleindustrie in China weisen die Analysten von Daiwa Capital Markets auf eine ganze Reihe von Spiele-Zulassungen kurz vor dem Jahresende hin.Von NetEase Inc. sei kein Titel dabei gewesen. Es sei allerdings nur eine Frage der Zeit wann es soweit sei. Die Komplexität der wichtigsten Spiele von NetEase mache eine längere Prüfung notwendig.Analyst John Choi geht davon aus, dass Ende des ersten Quartals 2019 die Monetarisierung beginnen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NetEase-Aktie: