Börsenplätze NetCents Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetCents Technology-Aktie:

0,786 EUR -1,26% (15.07.2020, 17:03)



ISIN NetCents Technology-Aktie:

CA64112G1054



WKN NetCents Technology-Aktie:

A2AFTK



Ticker-Symbol NetCents Technology-Aktie:

26N



Kurzprofil NetCents Technology Inc.:



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Die NetCents-Aktie habe sich seit Jahresanfang etwa verfünffacht und dabei speziell in den letzten Wochen von zahlreichen Unternehmensmeldung zum operativen Geschäft profitiert. Ohne diesen Newsflow würden allerdings auch im Chart die Impulse fehlen.Neue Details zu einer milliardenschweren Kreditlinie hätten der NetCents-Aktie am Freitag ein Plus von bis zu 20 Prozent beschert. Seitdem würden die Gewinne allerdings wieder abbröckeln. Alleine am heutigen Mittwochnachmittag verliere der Titel bei Tradegate rund drei Prozent. Nach dem enormen Kurssprung auf das 52-Wochen-Hoch bei rund 1,80 Euro Ende Juni und dem anschließenden Rücksetzer pendle sich der Aktienkurs damit aktuell im Bereich von 0,80 Euro ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link