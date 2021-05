Zu befürchten stehe, dass die NetCents Technology-Aktie endgültig zum Spielball von Zockern verkomme. "Der Aktionär" habe mehrfach, zuletzt im Februar auf die Probleme des kanadischen Krypto-Zahlungsdienstleisters hingewiesen. Damals habe NetCents noch verkündet, aus der NC Exchange eine White-Label-Kryptobörse machen zu wollen und diese anderen Unternehmen und Partnern anzubieten. Ob diese Pläne jemals umgesetzt würden, stehe in den Sternen.



Weiterhin sollten Anleger am besten die Finger von der NetCents Technology-Aktie lassen. Wer langfristig auf die Megatrends Payment und Krypto setzen wolle, sei mit Branchenfavorit PayPal und einer kleinen Bitcoin- oder Ethereum-Position als Depotbeimischung besser bedient, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Der kanadische Dienstleister für E-Commerce-Zahlungen habe trotz mehrfacher Verlängerung keinen testierten Jahresabschluss für das Ende Oktober zu Ende gegangene Geschäftsjahr vorlegen können. Die Börsenaufsicht British Columbia Securities Commission (die BCSC) habe nun die Geduld verloren und am Donnerstag eine Handelsaussetzung veranlasst. Die NetCents Technology-Aktie sei daraufhin im deutschen Handel um mehr als 50% eingebrochen.Auch für das erste Geschäftsquartal November bis Januar würden testierte Belege fehlen. In Deutschland sei das bei Spekulanten beliebte Papier ebenfalls vom Handel ausgesetzt worden. Letzte Kurse seien in Frankfurt am Freitag bei 0,21 Euro festgestellt worden.NetCents Technologies habe eine "universelle Infrastruktur für das Bezahlen mit Kryptowährungen" aufbauen wollen - rund um den Erdball. Das Unternehmen bezeichne sich selbst als "nutzerfreundlich, entwicklerfreundlich, kommt technologischen Analphabeten entgegen" und habe das Leben im Geschäftlichen wie auch im Alltag erleichtern wollen.Man beschäftigt laut Aussagen auf der NetCents-Homepage "ein Weltklasse-Team von Elite-Ingenieuren, Vordenkern, Deep-L-Liebhabern, Meme-Enthusiasten und Techies", die eines gemeinsam hätten: die Online-Zahlungen einfacher zu machen.In einer Mitteilung heiße es: "Das Management möchte den Aktionären mitteilen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für den Abschluss des Audits erforderlichen Unterlagen zur endgültigen Prüfung vorgelegt wurden."Der Wirtschaftsprüfer schätze, dass das Audit bis zum 15. Mai 2021 abgeschlossen werden werde. Sobald das Audit abgeschlossen und der BSCS vorgelegt werde, solle die Handelsaussetzung aufgehoben werden. Auch eine erneute Verlängerung sei laut dem Unternehmen allerdings möglich.Was die Prüfung dann zutage fördere, stehe noch in den Sternen. Selbst wenn die Handelsaussetzung aufgehoben werden sollte und die NetCents Technology-Aktie vorübergehend wieder notiert werde, bleibe die Zukunft des Finanzdienstleisters ungewiss. Ein Unternehmen, das über Monate hinweg immer wieder Fristverlängerungen für Jahres- und Quartalsabschlüsse verlangt habe, scheine nicht über die geeignete Basis für ein tragfähiges Geschäft zu verfügen.