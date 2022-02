Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Lebensmittelriese blicke auf ein solides Geschäftsjahr 2021 zurück. Mit einem Umsatz von CHF 87,1 Mrd. sei eine Steigerung von 3,3% erzielt worden, was leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Das organische Wachstum habe 7,5% betragen, wobei 5,5% auf Absatzsteigerungen zurückzuführen seien. Getrieben worden sei das Wachstum vor allem von der Erholung in Außerhaus-Kanälen, wie Restaurants und Hotels, wobei die Kaffeesparte den größten Teil beigetragen habe. Kostensteigerungen bei Verpackung, Logistik und Rohstoffen hätten zwar auf die Margen gedrückt, unter dem Strich habe sich dennoch ein Gewinn von CHF 16,9 Mrd. ergeben, was einem Zuwachs von 38,2% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Allein der Ertrag aus dem Verkauf von L'Oréal ( ISIN FR0000120321 WKN 604843 )-Aktien habe die höheren Wertbeeinträchtigungen von Sachanlagen und sonstigen Sonderposten mehr als wettgemacht.Für das Geschäftsjahr 2022 rechne Nestlé mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 5% und einer operativen Ergebnismarge zwischen 17,0% und 17,5%. Des Weiteren könnten Aktionäre im kommenden Jahr mit der 27. Dividendenerhöhung in Folge rechnen. 2022 sollten CHF 2,80 pro Aktie an Aktionäre zurückfließen.Am 30. Dezember 2021 habe Nestlé sein letztes, am 3. Januar 2020 begonnenes, Aktienrückkaufprogramm beendet. Zwischen dem 3. Januar 2020 und dem 30. Dezember 2021 habe die Gruppe 123,1 Mio. seiner Aktien für einen Gesamtbetrag von CHF 13,1 Mrd. zu einem Durchschnittspreis von CHF 106,08 pro Aktie zurückgekauft. Am 3. Januar 2022 habe Nestlé ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 20 Milliarden gestartet. Das Unternehmen erwarte, in den ersten zwölf Monaten Aktien im Wert von rund CHF 10 Mrd. zu erwerben. Das neue Aktienrückkaufprogramm solle bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen sein.Seit dem 1. Januar 2022 sei das Unternehmen in fünf Segmente, bzw. Zonen unterteilt: Zone North America, Zone Latin America, Zone Europe, Zone Asia, Oceania and Africa, and Zone Greater China. Nestlé werde die Umsatz- und Wachstumszahlen der neuen Zonenstruktur zum ersten Mal am 21. April 2022 bekannt geben. Die neue Struktur solle den marktorientierten Ansatz des Unternehmens stärken und die Fähigkeit von Nestlé verbessern, in einem sich schnell verändernden Umfeld zu bestehen. Sie unterstreiche auch das große Engagement des Unternehmens, in allen Teilen der Welt erfolgreich zu sein, einschließlich der beiden wichtigsten Märkte Nordamerika und China.Als klassischer defensiver Wert und Big Player in der internationalen Konsumgüterindustrie sei die Nestlé-Aktie in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Bewertungsniveaus aufgefallen. Auch in den letzten Wochen und Monaten habe der Konzern sowohl im Vergleich zur eigenen Historie, als auch zum Sektor und zum breiten Markt wieder deutlich an Bewertung aufgebaut, sodass Nestlé nicht als günstig zu bezeichnen sei.Wir belassen unsere Empfehlung daher auf "halten" und erwarten einen besseren Einstiegszeitpunkt bei attraktiveren Bewertungsniveaus, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Nestlé-Aktie. Das Kursziel von CHF 128 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf einem KGV für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie relativ zum breiten Aktienmarkt von 25% berücksichtige. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.