SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 80,42 -0,17% (24.09.2018, 09:15)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (24.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der Analyst ergänze sein Finanzmodell mit den folgenden wichtigen Änderungen: 1) Er gehe von einer Veräußerung von NSH per 30. Juni 2019 aus; 2) Wechselkursannahmen aktualisiert, um die 2018-Werte seit JB und aktuellen Kassakurse für das restliche Jahr zu widerspiegeln; zudem gehe er für GJ 2019 von Währungsauswirkungen aus. Er rechne in Q4 mit negativen Auswirkungen von -4,9% (ggü. zuvor -1,8%), -1,9% in GJ 2018 (ggü. -0,8%) und -2,8% im GJ19 (ggü. 0%). Insgesamt hätten seine Änderungen negative Auswirkungen von 4 bis 5% auf seine EPS-Schätzungen für GJ 2019-20, aber leicht positive auf seine EVA/DCF-basierte Bewertung.Über 8% der Portfolioänderungen (Ziel 10%) seien seit Anfang 2017 bereits abgeschlossen, mit geschätzten positiven Auswirkungen von 50 BP auf das organische Wachstum und von 30 BP auf die Betriebsgewinnmarge. Die Veräußerung von NSH dürfte relativ große Auswirkungen auf den ROIC haben (3% des Umsatzes, aber nahezu 10% des IC): der Analyst rechne mit positiven Auswirkungen von 90 BP oder 220 BP ohne GW und imm. Anlagen).Größerer Kulturwandel bei Nestlé, wie in dem Bericht vom 20. Juni 2018 angekündigt. Der Analyst sei der Ansicht, dass 2018 nur den Beginn umfangreicherer Veränderungen bei Nestlé markiere, die als Grundlage für eine agilere, stärker fokussierte Organisation dienen würden. Die Kapitalallokation erfolge zukünftig nicht mehr konzeptuell sondern systematisch. Die Ziele für 2020 würden mehr als erreichbar erscheinen. Der Zeitraum 2020-30 werde Nestlé neue Chancen eröffnen, vor allem im Bereich NHS, der seine Größe nach der Einschätzung des Analysten mittelfristig verdoppeln oder verdreifachen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:71,46 EUR +0,17% (24.09.2018, 09:13)