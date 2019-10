LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (02.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Am 20.09.2018 habe Nestlé eine strategische Überprüfung von Nestlé Skin Health (NSH) angekündigt. Im Mai dieses Jahres sei die Einigung mit EQT und ADIA verkündet worden, die einen Verkauf von NSH für CHF 10,2 Mrd. vorgesehen habe (EV/Umsatz: 3,6, EV/EBITDA: >20). Diese Transaktion sei jetzt abgeschlossen.Neuer Aktienrückkauf?: Nestlé sei auf gutem Weg, sein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von CHF 20 Mrd. bis Ende Jahr abzuschließen (seit JB: über CHF 17 Mrd.). Sollten sich keine M&A-Möglichkeiten eröffnen, rechne Bertschy damit, dass Nestlé in den kommenden Monaten den nächsten Rückkauf ankündigen werde.Nächster Kursimpuls: 9M19-Umsatz am 17. September (+): ein Handelstag mehr, relative tiefe Vergleichsbasis in EMENA-Region sowie sinkende Preise für WatersJean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 116,00. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: