SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

103,12 CHF +0,31% (15.06.2020, 11:24)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (15.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der Konzern habe eine Neuausrichtung des Wassergeschäfts (11.06.) angekündigt. Nestlé wolle sich auf seine internationalen Marken und seine führenden Marken für Premium-Mineralwasser konzentrieren. Zudem prüfe Nestlé strategische Übernahmen bei funktionellem Wasser.Nicht mehr zur Unternehmensstrategie würden nach Unternehmensangaben das Geschäft mit den regionalen Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkelieferservice von Nestlé Waters in Nordamerika passen. Nestlé habe daher beschlossen, für diese Nordamerika-Aktivitäten (Umsatz 2019: rund 3,4 Mrd. CHF) strategische Optionen, einschließlich eines möglichen Verkaufs, zu prüfen (Abschluss der Prüfung: Anfang 2021). Davon ausgenommen seien die internationalen Marken.Der mögliche Verkauf des regionalen Wasser-Geschäfts in Nordamerika stelle für Lusebrink keine Überraschung dar, nachdem sich das Wasser-Geschäft von Nestlé in 2019 deutlich unterdurchschnittlich (organisches Umsatzwachstum: +0,2% y/y; Konzern: +3,5% y/y; bereinigte operative Marge: 11,8%; Konzern: 17,6%) entwickelt habe und Nestlé bereits im Oktober 2019 eine Neustrukturierung bei Wasser angekündigt habe. Der Analyst begrüße einen Verkauf der regionalen Nordamerika-Aktivitäten bei Wasser und die stärkere Fokussierung auf die internationalen Wassermarken. Jedoch halte der Analyst in dem derzeitigen schwierigen Marktumfeld einen Verkauf der Aktivitäten zu einem akzeptablen Preis für anspruchsvoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:95,77 EUR -0,52% (15.06.2020, 11:39)