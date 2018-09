Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

70,94 EUR +0,42% (20.09.2018, 09:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 80,18 +0,23% (20.09.2018, 09:34)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (20.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).NSH nicht mehr Teil der Strategie: Der Analyst unterstütze diese Entscheidung voll und ganz. NSH habe im GJ17 einen Umsatz von CHF 2,7 Mrd. mit einer geschätzten Betriebsgewinnmarge von 6 bis 8% und einem geschätzten ROIC von 2% (bzw. 6% ohne Goodwill und Zinsen) erzielt. Im Jahr 2014 habe der Umsatz von Galderma bei CHF 2,3 Mrd. mit einer Marge von 15% gelegen.Eine schmerzhafte Erfahrung im Bereich Hautpflege: Mit der Übernahme der 50%-igen Beteiligung von L'Oréal an Galderma im Jahr 2014 habe Nestlé einen überraschenden strategischen Schritt in Richtung Hautpflege vollzogen, der bei den Anlegern auf Unverständnis gestoßen sei. Anschließend habe das Unternehmen seine Position durch den Erwerb der US-Rechte von Valeant für mehrere kosmetische Medikamente sowie der Marke Proactiv gestärkt. Seit der Übernahme habe sich NSH enttäuschend entwickelt und erhebliche Einmalkosten (Wertberichtigungen auf Vorräte) sowie hohe Goodwill-Abschreibungen verursacht.Keine echte Überraschung: Eine der obersten Prioritäten des CEO zu Beginn seiner Amtszeit sei es gewesen, den seit geraumer Zeit tolerierten Mittelabfluss zu stoppen. Im letzten Jahr habe Nestlé eine Restrukturierung eingeleitet (Werkschließung, Personalabbau), und nach dem Sommer habe eine strategische Überprüfung angestanden, die heute angekündigt worden sei.Der Analyst spreche sich seit einiger Zeit für den Verkauf von NSH aus. Im vergangenen Jahr habe Nestlé eine Firmenwertminderung von CHF 2,8 Mrd. ausgewiesen. Der Buchwert von NSH habe sich auf CHF 7,6 Mrd. belaufen, darin enthalten seien CHF 0,3 Mrd. Firmenwert und CHF 4,6 Mrd. immaterielle Vermögenswerte. Der Analyst erwarte, dass Nestlé weitere nicht-strategische, defizitäre Anlagen verkaufen werde. Nestlé setze seinen strategischen Plan punktgenau um.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: