Das Schweizer Unternehmen Nestlé zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé habe den Verkauf seiner Hautpflegesparte abgeschlossen. Die Sparte, die offiziell Nestlé Skin Health (NSH) heiße, sei für 10,2 Milliarden Franken (9,4 Milliarden Euro) an ein Konsortium um den Finanzinvestor EQT und die Abu Dhabi Investment Authority gegangen.Der Vollzug erfolge nun nach dem Erhalt der notwendigen Genehmigungen, habe Nestlé in Vevey mitgeteilt. Der Konzern habe sich damit nach fast 40 Jahren vom Geschäft mit Sonnenschutz, Akne- und Antifaltenmitteln, Hautkrebs- und Nagelpilzmedikamenten getrennt.Nestlé Skin Health sei ursprünglich 1981 in Lausanne als Gemeinschaftsunternehmen mit L'Oréal unter dem Namen Galderma gegründet worden.Der Verkauf sei Teil der langfristigen Strategie von Nestlé: CEO Mark Schneider verfolge einen klaren Kurs: Er wolle sich auf Produkte konzentrieren, die ein höheres Wachstum versprechen würden. Dazu zähle etwa Kaffee (Nespresso). Auch Tierfutter, Milchprodukte und Säuglingsnahrung aus dem Hause Nestlé würden sich stark verkaufen.Unter Mark Schneider sei der Tanker Nestlé auf einem sehr guten Weg. Die Konzentration auf einträgliche Marken führe dazu, dass die Schweizer in Sachen Margen weiter vorankämen. Neue Märkte wie veganes Fleisch würden für überdurchschnittliches Wachstum sorgen. Nach dem Verkauf von Nestlé Skin Health verfüge der Konzern über 15 Milliarden Franken Cash. Das gebe dem Konzern Spielraum für Investitionen und eventuelle Zukäufe.Der aktuelle Dip ist eine Nachkaufchance für langfristig orientierte Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2019)Mit Material von dpa-AFX