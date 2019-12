L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

96,74 EUR +1,90% (20.12.2019, 10:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,98 CHF +0,83% (20.12.2019, 10:52)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (20.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Mit den Ergebnissen des GJ 2018 habe Nestlé im Februar eine strategische Überprüfung von Herta angekündigt. Die Marke habe nicht zum strategischen Kerngeschäft gehört und Wachstum und Ertrag verwässert. Herta habe im GJ18 EUR 667 Mio. Umsatz erzielt. Herta sei in Frankreich die meistgekaufte Marke, laut KantarWorldPanel würden sich für sie 83% der französischen Haushalte entscheiden. Die Transaktion stelle sich wie folgt dar: Nestlé habe vereinbart, dass es Herta zu 60% an Casa Terradellas verkaufen und einen Anteil von 40% behalten werde. Der Transaktionswert belaufe sich auf EUR 690 Mio. (EV/Umsatz 1,0, EV/EBITDA 8 bis 10 - VontE). In den letzten Jahren habe Nestlé sein Engagement in Frankreich u. a. mit den Verkäufen von Davigel, NSH und Wassermarken (Quézac) deutlich reduziert.Zu Beginn des Verkaufsprozesses habe Nestlé zahlreiche Interessenten gefunden (Bigard, LDC, CD&R, CapVest - Eigner von Karro Food, aber auch Campofrio). Auch Casa Terradellas sei interessiert gewesen, habe sich aber im August zurückgezogen. Der Grund: die Schweinegrippe.Nestlé werde das Geschäft mit vegetarischen Produkten weiterentwickeln (Garden Gourmet in Europa, Le Bon Végétal in Frankreich).Die Herta-Transaktion belege Nestlés diszipliniertes Portfolio Management und die Kreativität des Unternehmens, wenn es darum gehe, langfristig die Wertschöpfung für seine Aktionäre zu steigern. In den letzten Jahren hätten sich Nestlés Wachstum und Renditen deutlich erhöht. Und gelungen sei dies alles noch schneller als erwartet. Die Veränderungen seien spürbar und würden dafür sorgen, dass sich Nestlés Profil in den Bereichen Nutrition, Health und Wellness deutlich geschärft habe. Was komme als Nächstes? Yinlu? Hsu Fu Chi? Buitoni in den USA?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: