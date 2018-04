Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

62,70 EUR -0,32% (20.04.2018, 09:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 75,08 -0,42% (20.04.2018, 10:01)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (20.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).EPS-Prognose leicht erhöht: Bertschy passe sein Finanzmodell leicht an, um das unerwartet hohe Wachstum im 1Q und seine aktualisierten Währungsannahmen zu berücksichtigen. Insgesamt habe er seine EPS-Prognose für die GJ18-20E durchschnittlich um 1% erhöht.Nutrition und Waters im Rückstand: Bertschy erwarte bei Waters eine Wachstumsbeschleunigung durch neue Produkteinführungen von kohlensäurehaltigem Wasser in allen regionalen Marken, vor allem in den USA (2/3 des Waters-Geschäfts). Nutrition bleibe enttäuschend, vor allem im Vergleich zum Bereich Danone, der eine starke sequenzielle Wachstumsbeschleunigung vor allem in China verzeichnet habe. Nestlé werde wahrscheinlich aufholen (Premiumprodukte, E-Commerce), doch das werde eine Weile dauern.Beschleunigung der Preisentwicklung: Bertschy gehe davon aus, dass die Preisentwicklung sich in den nächsten Quartalen durch interne Maßnahmen beschleunigen werde und die negativen Auswirkungen der Inputkosteninflation bei Milchprodukten nachlassen. Nestlé habe positive Effekte bei den Rohstoffen in diesem Jahr bestätigt, was als gutes Vorzeichen für die Rentabilität im GJ18 gesehen werden könne (vor allem im 2H18).Nächster Kursimpuls: 1H18-Ergebnisse am 26. Juli.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Nestlé-Aktie mit einem Kursziel von CHF 90 bestätigt. (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: