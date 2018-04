Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

64,12 EUR +0,16% (13.04.2018, 09:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 76,14 0,00% (13.04.2018, 09:27)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).L'Oréal mit fulminantem Wachstum in Q1/2018: Das Wachstum habe deutlich über den Markterwartungen von 5,5% (Spannbreite: 5,0 bis 5,9%) gelegen. Zu verdanken sei dieser Trend primär den Sparten Luxe (dank chin. Konsumenten 14,0% statt den 9,0% des Konsens) und Active Cosmetics (10,2% vs. 8,6%). Im Gegensatz dazu seien Professional Products (1,9% vs. 2,2%) und Consumer Products (2,6% vs. 3,5%) hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Bei den Produktkategorien hätten Skincare und Fragrances mit je rund 15% den stärksten Zuwachs verzeichnet. Insgesamt würden die Zahlen den Wachstumstrend widerspiegeln, der bereits Anfang Woche bei der Division Perfumes & Cosmetics von LVMH sichtbar worden sei (+17%).Starkes Wachstum in Region Asien-Pazifik: Die Wachstumsrate habe hier 21,1% erreicht, womit die Region bereits knapp 30% des Konzernumsatzes ausmache. In Westeuropa (0,4%) und Nordamerika (2,5%) sei die Wachstumsdynamik hingegen bescheiden geblieben (wobei Luxe in NA immerhin im hohen einstelligen Bereich habe zulegen können). Mit +34% habe der Onlinehandel erneut stark ausgebaut werden können.Als nächsten Kursimpuls sehe der Analyst Nestlés Q1/2018-Umsatzzahlen am 19. April. Er prognostiziere ein org. Plus von 2,4% mit einem RIG von 1,8%, was in etwa dem H2/2017-Niveau entspreche. Das Quartal habe einen Handelstag weniger, die Markterwartung eines OG von +2,6% erscheine ihm daher ziemlich aggressiv.L'Oréal melde sein stärkstes Quartalswachstum seit acht Jahren. Dies sei definitiv ein gutes Zeichen für Nestlé, denn das Unternehmen besitze einen Anteil von 23% an L'Oréal, der in GJ 2017 12,9% des EPS ausgemacht habe. Nestlé habe definitiv keinen ähnlich guten Start ins Jahr verzeichnet, aber der Analyst glaube, dass das Unternehmen das Wachstum in den kommenden Quartalen beschleunigen werde. Die Veränderungen bei Nestlé würden Zeit in Anspruch nehmen, seien aber auch zahlreich und tiefgreifend. Der Nachrichtenfluss sei konstant gewesen und dürfte so weitergehen. Das vorübergehend tiefere org. Wachstum sollte nicht überbewertet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: