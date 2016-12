ISIN Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.12.2016/ac/a/a)

Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank:Andreas von Arx, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Das neue Management und die Chancen, das Sortiment des Nahrungsmittelgiganten zu verjüngen seien zwar nicht neu für den Markt, aber das Timing sei gut, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Denn die durch die Branchenrotation ausgelöste Kurskorrektur der Nestlé-Aktie habe mittlerweile ihren Boden gefunden. Zudem dürfte das wohl schwächelnde Schlussquartal vorerst das letzte Mal die Erwartungen verfehlen. Positiv hinzu komme dann Anfang Januar der Start des neuen Vorstandschefs Ulf Schneider.Andreas von Arx, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nestlé-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 79 auf 80 CHF erhöht. (Analyse vom 21.12.2016)Börsenplätze Nestlé-Aktie:68,03 EUR -0,29% (21.12.2016, 13:31)Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:68,029 EUR -0,57% (21.12.2016, 13:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:CHF 72,75 -0,14% (21.12.2016, 13:36)