ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie im Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseNestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) gilt als der größte Lebensmittel-Konzern der Welt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Geschäftsjahr 2016 habe Nestlé seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent auf 89,5 Mrd. Schweizer Franken erhöhen können. Etwa 30 Prozent des Umsatzes seien durch Produkte generiert worden, welche erst in den vergangenen drei Jahren am Markt eingeführt oder überarbeitet worden seien. Dies belege die Innovationskraft von Nestlé.Die Aktie von Nestlé bewege sich seit 2009 in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzung dieses Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 65 Euro. Eine wichtige Unterstützungsmarke stellt zudem das Kurstief von 2016 bei 62,20 Euro dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2017)Börsenplätze Nestlé-Aktie:69,17 EUR +0,96% (21.02.2017, 11:34)Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:69,118 EUR +0,31% (21.02.2017, 11:51)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:73,50 CHF +0,34% (21.02.2017, 11:45)