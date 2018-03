Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Die Aktionärsvereinbarung zwischen Nestlé und der Familie Bettencourt sei noch bis heute gültig. Die Vereinbarung reiche bis ins Jahr 1974 zurück. Das letzte Mal sei sie am 10. Februar 2014 erneuert worden. Das heutige Auslaufdatum entspreche der sechsmonatigen Frist, die nach dem Ableben von Liliane Bettencourt am 21. Sept. 2017 einzuhalten gewesen sei. Nestlé halte einen 23,2%-Anteil an L'Oréal, der einem Marktwert von CHF 28 Mrd. bzw. 10,9% der Marktkapitalisierung (per 31. Dezember 2017) entspreche. Der Anteil der Familie Bettencourt liege bei 33,1%.Bei der Präsentation der Jahreszahlen 2017 habe sich Nestlé wie folgt geäußert: 1) L'Oréal werde weiterhin als wichtige Anlage betrachtet; 2) Nestlé möchte an dem Engagement festhalten, da dieses über die Jahre hinweg "sehr gute Erträge" geliefert habe (12% seit 1974 bzw. 14% p.a. in den letzten 10 Jahren = EPS von 9%); 3) man werde die Vereinbarung nicht erneuern, um sich "alle Optionen offenzuhalten"; 4) man beabsichtige keine Vergrößerung des Anteils; 5) man möchte weiterhin eine einvernehmliche Beziehung zu den Bettencourts pflegen.Angesichts der genannten Punkte erscheine dem Analysten eine Beibehaltung des Status quo am wahrscheinlichsten.Nestlé habe heute neben seinen GJ 2017-Ergebnissen seinen Ausblick bekannt gegeben. Nach Erachten des Analysten sei es vorerst die beste Option, da das Unternehmen dadurch die Möglichkeit erhalte, sich alle Optionen für die Zukunft offen zu halten. Er erwarte mittelfristig keine Änderungen. Auf längere Sicht könnte Nestlé nach seinem Dafürhalten seine Mittel nutzen, um eine größere Übernahme zu finanzieren. Er gehe nicht davon aus, dass Nestlé seine Beteiligung zugunsten eines Aktienrückkaufs veräußere, nicht einmal teilweise. Er sehe einen beträchtlichen Aufwärtsspielraum für die Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: