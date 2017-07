Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen die Neovacs-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 10.07.2017)



0,798 EUR -1,12% (10.07.2017, 09:21)



0,81 EUR +1,25% (07.07.2017)



FR0004032746



A1CVKR



0LW



Die Neovacs S.A. (ISIN: FR0004032746, WKN A1CVKR, Ticker-Symbol: 0LW) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf eine Technologieplattform, genannt "Kinoid", zur aktiven Immuntherapie im Bereich Autoimmun- und Entzündungskrankheiten spezialisiert hat. Auf Basis der unternehmenseigenen Technologie zur Einleitung einer poliklonalen Immunantwort (welche durch sechs Patentfamilien bis mindestens 2032 geschützt ist) konzentriert Neovacs seine Entwicklungsaktivitäten auf die aktive Immuntherapie mit IFNα-Kinoid, welche für die Indikationen SLE (Systemischer Lupus Erythematodes) und DM (Dermatomyositis) untersucht wird. Neovacs führt außerdem präklinische Studien mit IFNα-Kinoiden bei Typ1-Diabetes, VEGF-Kinoid bei altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) sowie soliden Tumoren und IL-4/IL-13-Kinoiden zur Behandlung von Allergien durch. Das Ziel des Kinoid-Ansatzes ist es, den Patienten Zugang zu sicheren Behandlungen zu gewähren, die sich nachhaltig positiv auf diese chronischen Erkrankungen auswirken. (10.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Neovacs-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Neovacs S.A. (ISIN: FR0004032746, WKN A1CVKR, Ticker-Symbol: 0LW).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 habe die Neovacs S.A. weitere wichtige Fortschritte beim Hauptprodukt IFNα-Kinoid erreicht. Hierbei sei insbesondere die geografische Ausweitung der derzeit laufenden Phase IIb-Studie für den Indikationsbereich Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) auf die USA zu erwähnen. Hier habe die Gesellschaft bereits den "Fast Track"-Stauts von der FDA erlangt, was für eine grundsätzlich schnellere Bearbeitung der Unterlagen spreche.Parallel zur planmäßigen klinischen Entwicklung in den beiden Indikationsbereichen SLE und Dermatomyositis (DM) habe die Neovacs S.A. eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Produktion des Hauptproduktes sicherzustellen. Hierzu gehöre eine Joint Venture-Vereinbarung mit Stellar Biotechnologies, eine Lizenzvereinbarung mit AMEGABIOTECH sowie eine Produktionsvereinbarung mit 3P Biopharmaceuticals, einem der führenden Hersteller von Biopharmazeutika. In 2016 sei somit die Produktion des IFNα Zytokins, auch im klinischen Maßstab, sichergestellt worden.Nach dem Bilanzstichtag habe die Neovacs S.A. zudem eine Optionsvereinbarung mit BioSense Global LLC für den Vertrieb des IFNα-Kinoid in China bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung könnten Up-Front-Fees und Milestonezahlungen in Höhe von bis zu 65 Mio. Euro anfallen. Zusätzlich dazu würden die Analysten während der Vermarktung des Neovacs-Produktes in China mit umsatzabhängigen Lizenzzahlungen im zweistelligen Prozentbereich rechnen. Bei dieser Vereinbarung mit BioSense Global LLC handle es sich um die zweite regionale Auslizenzierung des IFNα-Kinoid, nachdem im Jahr 2015 bereits eine erste strategische Vertriebspartnerschaft für den südkoreanischen Markt mit Chong Kun Dang (CKD) abgeschlossen worden sei. Die Marktzulassung in China, wobei hier die Kosten vom Vertriebspartner getragen würden, dürfte parallel zur derzeit weltweit angestrebten Marktzulassung des IFNα-Kinoid zur Behandlung von SLE erfolgen.Auf dieser Grundlage hätten die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen ausformuliert und dadurch würden sie mit den ersten signifikanten Umsätzen erst ab dem Geschäftsjahr 2020 rechnen. Bis zum Vermarktungszeitpunkt dürften die Umsätze der Gesellschaft von Milestonezahlungen gemäß Lizenzvereinbarungen mit Chong Kun Dang (Südkorea), BioSense Global LLC (China) und Centurion Pharma (Türkei) geprägt sein. Mit einem deutlichen Anstieg der operativen Ergebnisse würden die Analysten ab dem Geschäftsjahr 2021 rechnen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten einen fairen Wert von 3,30 Euro je Aktie ermittelt. Sie hätten das noch bestehende Vermarktungsrisiko von Phase-II-Produkten durch einen Bewertungsabschlag in Höhe von 77,2% berücksichtigt. Im Rahmen einer Metaanalyse sei dabei festgestellt worden, dass 77,2% der Arzneimittel in einer Studienphase-II die Marktzulassung nicht erreichen würden. Sobald ein klinischer Fortschritt verzeichnet werde, würden sie den Risikoabschlag entsprechend reduzieren.