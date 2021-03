Tradegate-Aktienkurs Neoen-Aktie:

43,50 EUR -8,32% (11.03.2021, 14:37)



Euronext Paris-Aktienkurs Neoen-Aktie:

43,25 EUR -8,85% (11.03.2021, 14:23)



ISIN Neoen-Aktie:

FR0011675362



WKN Neoen-Aktie:

A2N6LV



Ticker-Symbol Neoen-Aktie:

N1N



Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie:

NEOEN



Kurzprofil Neoen:



Neoen S.A. (ISIN: FR0011675362, WKN: A2N6LV, Ticker-Symbol: N1N, Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie: NEOEN) ist ein führender unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien mit Sitz in Paris. Die Tätigkeit des französischen Unternehmens konzentriert sich auf die Produktion von Sonnen- und Windenergie sowie auf die Entwicklung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen. Neoen ist hauptsächlich in der Region Europa-Naher Osten-Afrika (v.a. in Frankreich, Portugal und Irland), in Australien und in der Region Amerika (v.a. in El Salvador, Mexiko, Jamaika, Argentinien und den USA) aktiv. (11.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Neoen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Neoen-Aktie (ISIN: FR0011675362, WKN: A2N6LV, Ticker-Symbol: N1N, Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie: NEOEN) unter die Lupe.Der Green-Tech-Abverkauf der vergangenen Wochen habe auch den französischen Wind- und Solarparkbetreiber und -projektierer mit voller Wucht getroffen. Am Donnerstag müsse die Neoen-Aktie erneut ein kräftiges Minus verkraften, nachdem CEO Xavier Barbaro eine Kapitalerhöhung in Aussicht gestellt habe. Der Konzern verfolge aber auch ambitionierte Ziele. Bis Ende 2025 wolle Neoen die Kapazitäten mehr als verdoppeln. Mindestens 10 Gigawatt sollten dann im Betrieb oder in der Projektierung sein - Stand Dezember seien es erst 4,1 Gigawatt gewesen.Um die Expansion zu stemmen, müssten von 2021 bis 2025 aber 5,3 Mrd. Euro investiert werden. Maximal 1,2 Mrd. Euro sollten dabei durch eine Kapitalerhöhung beigesteuert werden. Laut Barbaro solle das Geld allerdings nicht in einem einzelnen Schritt beschafft werden. Zudem könnte die Summe noch sinken, wenn einzelne Asset-Beteiligungen verkauft würden.Für das laufende Jahr peile Neoen derweil einen Kerngewinn von 295 bis 325 Mio. Euro an. 2020 seien es 270,4 Mio. Euro gewesen. Allerdings habe Barbaro vor möglichen Verzögerungen beim Bau sowie Druck auf die Strompreise durch die Corona-Krise gewarnt, was die Ergebnisse beeinflussen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Neoen-Aktie: