Börsenplätze Neoen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Neoen-Aktie:

39,55 EUR -12,50% (17.03.2021, 16:14)



Euronext Paris-Aktienkurs Neoen-Aktie:

46,65 EUR +6,02% (16.03.2021)



ISIN Neoen-Aktie:

FR0011675362



WKN Neoen-Aktie:

A2N6LV



Ticker-Symbol Neoen-Aktie:

N1N



Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie:

NEOEN



Kurzprofil Neoen:



Neoen S.A. (ISIN: FR0011675362, WKN: A2N6LV, Ticker-Symbol: N1N, Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie: NEOEN) ist ein führender unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien mit Sitz in Paris. Die Tätigkeit des französischen Unternehmens konzentriert sich auf die Produktion von Sonnen- und Windenergie sowie auf die Entwicklung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen. Neoen ist hauptsächlich in der Region Europa-Naher Osten-Afrika (v.a. in Frankreich, Portugal und Irland), in Australien und in der Region Amerika (v.a. in El Salvador, Mexiko, Jamaika, Argentinien und den USA) aktiv. (17.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Neoen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Neoen-Aktie (ISIN: FR0011675362, WKN: A2N6LV, Ticker-Symbol: N1N, Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie: NEOEN) unter die Lupe.Die Aktie des französischen Wind- und Solarparkbetreibers und -projektierers Neoen komme am Mittwoch deutlich unter Druck. Doch Panik sei nicht angesagt. In der vergangenen Woche habe der Konzern ambitionierte Mittelfristziele verkündet und dabei auch eine Kapitalerhöhung in Aussicht gestellt. Nun mache man bereits Nägel mit Köpfen.Neoen wolle sich durch die Ausgabe neuer Aktien 600 Millionen Euro besorgen. Dazu würden rund 21,4 Millionen neue Aktien zu 28 Euro je Aktie ausgegeben. Altaktionäre bekämen dabei je vier Anteilscheine ein Bezugsrecht.Ähnlich wie bei TUI vor wenigen Monaten würden die Bezugsrechte, die zunächst einen Wert von 3,30 Euro je Stück gehabt hätten, nun bis zum 31. März eigenständig an der Börse gehandelt. Die Neoen-Aktie selbst werde entsprechend heute ex-Kapitalmaßnahme gehandelt. Dies erkläre die deutlichen Verluste, obwohl sich unter dem Strich zunächst ein Nullsummenspiel ergebe.Neoen habe ambitionierte Pläne und brauche dafür Geld. Der Kursverlust der Aktie werde durch die Bezugsrechte ausgeglichen."Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch und hält die Aktie im Buffett-Depot. Anleger sollten nun die Kursentwicklung der Bezugsrechte in den kommenden Tagen beobachten und dann entscheiden, ob diese verkauft oder ausgeübt werden, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link