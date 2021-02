XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

58,50 EUR +1,30% (11.02.2021, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

58,35 EUR +1,21% (11.02.2021, 11:37)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (11.02.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Aktie hängt fest - Keine Impulse von Zahlen - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist ohne größere Blessuren durch das Corona-Krisenjahr gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz habe 2020 um 7,2 Prozent auf 596,9 Mio. Euro zugelegt, wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um vier Prozent auf 172,3 Mio. Euro gewachsen. Die operative Marge (EBITDA) habe mit 28,9 Prozent am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 28 bis 29 Prozent gelegen."Auch wenn die Auswirkungen der globalen Corona-Krise weiterhin spürbar sind, konnten wir das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abschließen und unsere Marktposition weiter ausbauen", so Nemetschek-Chef Axel Kaufmann und weiter: "Dank unserer starken Positionierung in unseren jeweiligen Kundensegmenten und unter der Voraussetzung einer schrittweisen Normalisierung der Rahmenbedingungen richten wir uns auf weiteres Wachstum für das Jahr 2021 aus."Eigentlich keine schlechten Nachrichten. An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Beim operativen Gewinn sei etwas mehr erwartet worden. Einige Analysten hätten zudem auf die hohe Bewertung der Aktie verwiesen. Und so mache der Kurs, was er schon seit vielen Monaten mache: seitwärts laufen. (Ausgabe 5/2021)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: