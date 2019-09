Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In dieser Woche dürfte es viel Bewegung in Sachen Klimapolitik auf Bundesebene geben. Heute wolle die CDU-Spitze das Konzept für mehr Klimaschutz beschließen, die Vorlage trage den Titel "Klimaeffizientes Deutschland - Mit Innovationen in die Zukunft". Mit grünem Wasserstoff? Wie das "Handelsblatt" berichte, wolle der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier diesen aus der Nische holen und über den Labormaßstab hinaus produzieren.Dass sich der Bundeswirtschaftsminister dem Thema Wasserstoff immer stärker widme, sei ein sehr gutes Zeichen für den Sektor und börsennotierte Player wie Nel. Das norwegische Unternehmen habe sich auf Elektrolyse-Technologien spezialisiert, die bei der Produktion von grünem Wasserstoff zum Einsatz kommen könnten. Inwiefern der Wasserstoff-Player vom Vorstoß in Deutschland profitiere, bleibe abzuwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: