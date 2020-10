Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,8395 EUR +2,02% (14.10.2020, 15:11)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,04 NOK -5,38% (13.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (14.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Wasserstoff-Unternehmen könne mit einem frischen Auftrag bei den Anlegern aufwarten. Erstmals werde Nel Wasserstoff-Tankstellen nach Polen ausliefern. Dennoch reagiere die Nel-Aktie zur Stunde mit minimalen Verlusten an der Heimatbörse in Oslo - dafür habe der Titel aber in den letzten Tagen wieder deutlich zulegen können.Der Wert der Bestellung belaufe sich auf rund 3,2 Mio. Euro und die Stationen sollten im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Die Tankstellen würden zur Betankung von Personenfahrzeugen und Bussen in Polen dienen. Auftraggeber sei das polnische Energie-Unternehmen ZE PAK.An der Börse in Oslo dagegen seien die anfänglichen Kursgewinne wieder abverkauft worden. Jedoch habe sich die Nel-Aktie in den vergangenen Tagen in einer starken Verfassung präsentiert - zuvor sei die Wasserstoff-Aktie wiederum durch Betrugsvorwürfe beim Partner Nikola unter Druck geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link