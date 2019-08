Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Zwischenfall an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo habe markante Spuren in der Performance der Nel-Aktie hinterlassen. Nach einer kräftigen Erholung im Zuge der Aufklärung des Vorfalls, dass die Kerntechnologie der Norweger nicht für die Explosion verantwortlich sei, sei der Hot-Stock im schwachen Gesamtmarkt erneut unter Druck geraten. Inzwischen seien gut zwei Monate vergangen, die Nel-Stationen in Europa seien nach wie vor geschlossen.Laut der App H2.LIVE seien die betroffenen Nel-Tankstellen (wie z.B. die in Rostock) weiter "außer Betrieb". Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wann die Stationen wieder öffnen würden, könne der App nicht entnommen werden.Möglicherweise treffe das Nel-Management mit der Zahlenvorlage zum Q2 respektive Halbjahreszahlen richtungsweisende Aussagen, wann die Stationen wieder öffnen würden. Die Ergebnispräsentation sei für den 28. August 2019 vorgesehen.Neueinsteiger sollten vorerst den Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten bei der spekulativen Aktie an Bord bleiben und den Stopp bei 0,52 Euro beachten. (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link