Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nel habe sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Gemeinsam mit vielen anderen Wasserstoff-Werten habe die Aktie des norwegischen Unternehmens am Dienstag kräftige Kursgewinne verbuchen können. Auch operativ stelle Nel die Weichen, um künftig das Kostenziel von 1,50 Dollar pro Kilogramm für grünen Wasserstoff zu erreichen.Bis 2025 solle in ausgewählten Märkten die Produktion von grünem Wasserstoff wettbewerbsfähig im Vergleich zu fossilen Alternativen sein. Ausgangspunkt sei der aktuelle globale Wasserstoffmarkt von 70 Millionen Tonnen jährlich. Dieser Markt solle laut dem Hydrogen Council bis 2050 um das 8-fache wachsen, vor allem auf Basis von grünem Wasserstoff.Nel möchte seinen Anteil dazu beitragen und expandiert kräftig. "Das Jahr 2021 ist ein sehr interessantes Jahr, denn wir haben unser Ziel formuliert, bis 2025 Wasserstoff zu einem Preis von 1,50 US-Dollar pro Kilo zu produzieren, um fossile Alternativen zu übertreffen", so Løkke vor Kurzem im AKTIONÄR-Gespräch. Dementsprechend erweitere das Unternehmen die Produktion von Elektrolyseuren für Großprojekte durch den Bau einer vollautomatischen Produktionsanlage im Industriepark Herøya in Norwegen. Die Testproduktion der ersten 500-MW-Produktionslinie werde im zweiten Quartal 2021 beginnen, der kommerzielle Hochlauf solle im dritten Quartal 2021 starten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link