Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,871 EUR -1,20% (06.01.2021, 11:58)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

29,95 NOK -0,63% (05.01.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie sei schwungvoll in das Jahr 2021 gestartet, Wasserstoff bleibe an der Börse ein gefragtes Investmentthema. Jedoch sollten Anleger nicht die sehr ambitionierte Milliarden-Euro-Bewertung aus den Augen verlieren. DER AKTIONÄR zeige die Analystenschätzungen für das angebrochene Jahr auf.Für 2021 würden die Analysten im Durchschnitt mit einem Umsatz von 1,05 Mrd. Norwegische Kronen (NOK) (umgerechnet 99,0 Mio. Euro) rechnen. Der Verlust beim EBITDA solle sich auf 97,3 Mio. NOK (ein Minus von 9,2 Mio. Euro) belaufen. Beim EBIT werde sogar ein Fehlbetrag von 160,6 Mio. NOK (15,1 Mio. Euro) erwartet.Dem gegenüber stehe eine Marktkapitalisierung von horrenden 4,1 Mrd. Euro. Daraus resultiere ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von gut 41 für 2021. Zugegeben: In den kommenden Jahren sollte die Nachfrage nach Elektrolyseuren und Wasserstoffbetankungslösungen spürbar an Dynamik gewinnen. Allerdings sei in diesem Börsenwert schon sehr viel Zukunftsfantasie eingepreist.Auf dem aktuellen Niveau sollten Anleger trotz der vielversprechenden Aussichten keineswegs mehr zugreifen. Im Gegenteil. Anleger sollten sich nun über die angefallenen Kursgewinne freuen und einen Teil der Position veräußern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link