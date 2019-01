Börsenplätze Nel-Aktie:



0,546 EUR +8,98% (04.01.2019, 12:18)



5,36 NOK +9,39% (04.01.2019, 11:40)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Automobil-Branche befinde sich in einem massiven Umbruch weg vom Verbrennungsmotor hin zu emissionsarmen Antriebsmodellen. In diesem Zusammenhang komme die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle bis dato viel zu kurz. Doch auf lange Sicht sollte sich das ändern und Unternehmen wie Nel von einer steigenden Nachfrage profitieren können. ElringKlinger-Chef Stefan Wolf rechne langfristig mit einem anziehenden Markt.Gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) habe Wolf betont: "Ich hoffe, dass die europäischen Hersteller bald stärker erkennen, welche Vorteile die Brennstoffzellentechnologie hat." Im Gegensatz zur Elektromobilität lasse sich viel einfacher eine Infrastruktur aufbauen. "Der Brennstoffzellenmarkt wird nach der ersten Hochlaufphase spätestens zwischen 2025 und 2030 richtig anziehen", so Wolf.In der Tat hätten europäische Automobilhersteller Nachholbedarf. Daimler habe mit dem GLC F-Cell ein Modell im Angebot, dass es jedoch nur per Leasing gebe. Immerhin wolle der Konzern ab 2022 alle Modelle auch mit Brennstoffzellen-Antrieb anbieten. Serienmodelle gebe es indes von Toyota (Mirai) und Hyundai (Nexo). Die Südkoreaner würden sich mit dem Nexo auf der Überholspur befinden und Milliarden von Dollar in diese Technologie pumpen wollen. Asien fahre - einmal mehr - vorne weg.Investierte Anleger bleiben bei der Nel-Aktie an Bord, Neueinsteiger sollten nach dem Anstieg der letzten Tage mit einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link