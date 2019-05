Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (20.05.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Monatelang hätten Aktionäre des norwegischen Unternehmens auf die Nikola World in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) hingefiebert. Schließlich habe der Gastgeber, Nikola-Motor-Chef Trevor Milton, den vollmundigen Ankündigungen in Elon-Musk-Manier auf Twitter auch Taten folgen lassen müssen. Gesagt, getan. Die Show sei reibungslos verlaufen und Nel sei mittendrin gewesen. Der Wasserstoff-Spezialist sei einer der wichtigsten Partner von Nikola Motor - doch auch in Zukunft? Schließlich seien 700 Wasserstofftankstellen in den USA geplant.Neben Nikola Motor und Elektrolyse-Anwendungen in den westlichen Industrienationen dürfe der asiatische Markt nicht vergessen werden. Südkorea und Japan würden in Sachen Wasserstoffmobilität aktuell vorne wegfahren. Schließlich würden Toyota (Mirai) und Hyundai (Nexo) bereits auf Serienmodelle mit Wasserstoffantrieb setzen. Gerade in den asiatischen Märkten schlummere für Nel enormes Potenzial. Erste Aufträge hätten die Norweger in Südkorea für Wasserstoffstationen bereits verbuchen können.Nel müsse aus den zahlreichen Projekten und Kooperationen endlich die Früchte ernten. Denn nach wie vor schreibe der norwegische Elektrolyse-Spezialist rote Zahlen. Trotzdem eile die Nel-Aktie von Hoch zu Hoch. Anleger würden also gewisse Ereignisse in naher Zukunft bereits einpreisen. Die Story finde an der Börse weiter Anklang, die Nel-Aktie befinde sich in einem regelrechten Rausch. Aufgrund der hohen Volatilität könne es allerdings jederzeit zu Rücksetzern kommen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: