Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (01.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel Hydrogen habe sich mit den Zahlen zum dritten Quartal nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Folge: Kureinbruch. Anleger sollten aber dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen nicht abschreiben. Im Gegenteil - die Perspektiven für Nel seien weiterhin überragend."Der Aktionär" habe zuletzt zum Einstieg unter 4 NOK (norwegische Krone) geraten. Nach dem enttäuschenden Quartal habe die Nel-Aktie nun die Kaufzone erreicht. Spekulativ ausgerichtete Anleger könnten die Schwächephase zum Einstieg bzw. Ausbau der Position nutzen. Der langfristige Aufwärtstrend sei intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Nel-Aktienanalyse (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: