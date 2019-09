Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,754 EUR +0,80% (17.09.2019, 08:43)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,40 NOK +1,44% (16.09.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe im "Aktionär"-Interview dem Zughersteller Alstom Unterstützung beim Roll-Out der Wasserstoffzüge zugesagt. Mittlerweile seien die ersten mit Brennstoffzellen betriebenen Züge ein Jahr in Niedersachsen unterwegs gewesen - mit Erfolg und positiver Resonanz. Demnach hätten sich bis dato 35 Nationen über die emissionsfrei fahrenden Züge informiert. Das habe Jens Sprotte vom Hersteller Alstom der "Nordsee-Zeitung" gesagt.Seit genau einem Jahr würden zwei Wasserstoff-Fahrzeuge im Regionalverkehr Dieselzüge ersetzen und Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude verbinden. Ab 2021 sollten 14 dieser Züge auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke unterwegs sein. Gebaut würden sie am Alstom-Standort in Salzgitter. Doch klar sei auch: Ohne Tankinfrastruktur und Produktionsmöglichkeiten von "grünem Wasserstoff" via Elektrolyse werde es schwierig einen dauerhaften Betrieb der emissionsfreien Züge zu gewährleisten. Hier könnte Nel ins Spiel kommen und entsprechende Technologien liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: