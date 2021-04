Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.

Nel sei einen Rahmenvertrag mit dem Energiedienstleistungsunternehmen Aibel eingegangen. Zusammen sollten große, komplexe erneuerbare Wasserstoffprojekte entwickelt und geliefert werden, heiße es am Montag.

Aibel biete Dienstleistungen für die Öl-, Gas- und Offshore-Windindustrie an, beschäftige rund 4.000 Mitarbeiter und verfüge über 138 Jahre Erfahrung. Das Know-how der Gesellschaft solle bei ausgewählten, laufenden Projekten von Nel zum Einsatz kommen, u.a. bei der Lieferung einer PEM-Wasserstoffproduktionsanlage für Iberdrola in Spanien.