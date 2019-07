Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Erst die Mega-Rally in Richtung einem Euro, dann der brutale Crash nach dem Ausstieg zweier Großaktionäre und der Explosion der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo. Die extreme Volatilität mache die Nel-Aktie zum Paradies für Trader und Zocker. Kein Wunder, dass sich mittlerweile laut Finanstilsynet drei Leerverkäufer auf die norwegischen Papiere eingeschossen hätten.Extreme Kursbewegungen vor oder nach dem regulären Handel an der Nel-Hauptbörse in Oslo würden zeigen, welchen Druck die Shortseller auf den Aktienkurs auswirken könnten. An dieser Stelle sei der Kursrückfall am Freitagabend oder Dienstagmorgen zu nennen.Die Leerverkäufer würden die ohnehin volatile Performance der Nel-Aktie befeuern. Engagierte Anleger müssten derartige Attacken wegstecken und die Nerven bewahren. Dennoch tue das Nel-Management gut daran, im operativen Geschäft für positive Schlagzeilen zu sorgen. Zuletzt sei der Newsflow etwas eingeschlafen. Jedoch habe sich Nel auf eine transparente Aufklärung des Vorfalls an der Wasserstofftankstelle bei Oslo fokussiert.Aktuell ist der Wasserstoff-Player eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link