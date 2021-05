Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,779 EUR -9,74% (10.05.2021, 12:53)



Börse Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,885 NOK -8,20% (10.05.2021, 12:42)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Wasserstoff-Debakel gehe am Montag in eine neue Runde. Die Aktie von Nel verliere in Frankfurt knapp acht Prozent auf 1,83 Euro. Nachrichten gebe es keine, das Sentiment sei nach den schwachen Quartalszahlen der Norweger immer noch massiv belastet. Das Ende der Fahnenstange könnte noch längst nicht erreicht sein.Komme es nicht bald zu antizyklischen Käufen, könnte die Nel-Aktie schnell bis in den Bereich 16,50 Norwegische Kronen (1,65 Euro) abverkauft werden. Halte diese Marke nicht, drohe ein Abrutschen bis zum September-Tief bei 15,00 Kronen (1,50 Euro). Werde auch diese Marke gerissen, könnte es zum Crash bis auf 11,20 Kronen (1,12 Euro) kommen.Nel habe in der vergangenen Woche zwar einen Umsatzanstieg von 24 Prozent gemeldet. Allerdings habe das Unternehmen einen Fehlbetrag von 74,3 Millionen Kronen (7,4 Millionen Euro) verbucht.Im Schnitt würden die Analysten das Ziel für Nel bei 28,47 Norwegischen Kronen sehen. Das entspreche einem Potenzial von 58 Prozent.Der Optimismus der Analysten passe null zur Stimmung an der Börse. Der Nel-Chart ähnele aktuell dem berühmten fallenden Messer. Die Aktie sei jüngst unter den Stopp des "Aktionär" gefallen. Vor einem Neueinstieg sollte unbedingt eine deutliche Kursberuhigung abgewartet werden, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 10.05.2021)