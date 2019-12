Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe einen Auftrag von OrangeGas aus den Niederlanden erhalten. Nel solle mehrere Wasserstoff-Stationen zur Betankung von leichten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen liefern. Den Auftragsgegenwert beziffer der Wasserstoff-Spezialist auf rund 3 Mio. Euro, die Auslieferung sei für das Jahr 2020 vorgesehen.Der neue Auftrag für Nel aus den Niederlanden sei ganz klar positiv zu werten, gerade nach dem Tankstellen-Vorfall Mitte des Jahres in der Nähe von Oslo. Die Nel-Aktie bleibe eines der spannendsten Wasserstoff-Investments auf dem Kurszettel. Dabeibleiben, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: