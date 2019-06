Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8531 EUR +3,59% (03.06.2019, 12:19)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,975 NOK -6,56% (31.05.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (03.06.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen werde eine Wasserstoff-Station nach London liefern. Dort sollten mit Wasserstoff betriebene Busse die Luft in der Stadt verbessern.Der Siegeszug grüner Parteien in Europa und die anziehenden Klimaschutz-Debatten seien ein guter Nährboden für Wasserstoff-Player, denn auch diese Technologie könne dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren.Die Nel-Aktie sei nach dem Erreichen des Rekordhochs bei 9,77 NOK (Norwegische Kronen) deutlich unter Druck geraten. "Der Aktionär" habe rechtzeitig zu Gewinnmitnahmen geraten. Mutige Anleger könnten sich bei dem spekulativen Wert mit einem Kauflimit bei 0,75 Euro auf die Lauer legen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: