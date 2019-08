Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6295 EUR -1,56% (27.08.2019, 16:32)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,38 Norwegische Kronen -1,39% (26.08.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am Mittwoch sei es soweit: Dann werde Nel die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. "Der Aktionär" zeige auf, was die Analysten erwarten und welche aktuellen Kursziele die bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten für den Wasserstoff-Hot-Stock ausrufen würden. Einen Tag vor der Zahlenvorlage zeige sich die Aktie von der ruhigen Seite. Das könnte sich morgen ändern.Drei von den vier bei Bloomberg gelisteten Analysten würden aktuell zum Kauf der Nel-Aktie raten. Lediglich Analyst Jonas Meyer von der SpareBank stufe die Papiere mit "neutral" und einem Kursziel von 7,00 Norwegische Kronen ein. Das optimistischste Kursziel komme aus dem Hause Norne Securities von Anfang Juli mit 11,95 Kronen.Im Vergleich zur Vorwoche habe sich wenig an den Schätzungen für das zweite Quartal geändert. Es werde ein moderater Umsatzanstieg von 12,6 Millionen Euro auf 13,8 Millionen Euro erwartet. Beim EBITDA solle ein Verlust von 4,7 Millionen Euro in den Büchern stehen.Wer bei der spekulativen Aktie investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 0,52 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link