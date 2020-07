Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im März sei Nel mit Kvaerner eine strategische Kooperation eingegangen. Das norwegisches Unternehmen, welches sich auf die Installation und Entwicklung von Offshore- und Onshore-Konstruktionen für den Energiemarkt fokussiere, wolle nun mit Aker Solutions fusionieren, wie "Businessportal Norwegen" letzte Woche berichtet habe.Mit einem Zusammenschluss solle ein neues Zulieferunternehmen mit einer stärkeren Position geschaffen werden, das eine nachhaltige, kohlenstoffarme Öl- und Gasförderung unterstützen und die Entwicklung erneuerbarer Energien für die Industrie beschleunigen wolle, so das Portal. "Durch die Kombination der beiden Unternehmen und ihrer sich ergänzenden Ressourcen können wir einer globalen Energiewirtschaft ein umfassenderes Angebot bieten", zitiere die Seite Leif-Arne Langøy, den derzeitigen Vorsitzenden von Kvaerner."Der Aktionär" werte die Fusion mit Aker Solutions positiv. Denn Nel sei auf finanzstarke Projektpartner angewiesen, um größere Wasserstoff-Projekte Hand in Hand zu realisieren. Laut "Businessportal Norwegen" komme das kombinierte Unternehmen auf 15.000 Mitarbeiter an mehr als 50 Standorten in 25 Ländern.Für einen Neueinstieg ist es noch zu früh, wer langfristig bereits engagiert ist, bleibt an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link