Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,048 EUR +1,34% (01.09.2020, 08:38)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

21,30 NOK +4,67% (31.08.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (01.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum zweiten Quartal hätten sich erneut mehrere Analysten zur Nel-Aktie geäußert. Während die Privatbank Berenberg die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel für den Wasserstoff-Wert bestätigt hat, drehe Norne Securities mächtig an der Kurszielschraube und verdoppele kurzerhand den Zielkurs von 15 auf 30 NOK (Norwegische Kronen; umgerechnet 2,89 Euro).Um das neue Kursziel zu rechtfertigen, müsse Nel aber weitere Top-Aufträge an Land ziehen. Dazu gehöre auch der (erwartete) Folgeauftrag von Nikola. Selbst dann sei die Bewertung des norwegischen Unternehmens immer noch sehr sportlich. Dennoch: Investierte Anleger sollten bei der hoch bewerteten Nel-Aktie an Bord bleiben und auf weiter steigende Kurse setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: