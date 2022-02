Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1905 EUR -5,52% (17.02.2022, 09:35)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,20 NOK -5,61% (17.02.2022, 09:21)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Ende des zweiten Quartals 2022 werde Jon André Løkke seinen Posten als Vorstandsvorsitzenden von Nel räumen und an Håkon Volldal übergeben. Bis dahin bleibe Løkke weiter als CEO im Amt. Am vergangenen Freitag sei bekannt geworden, dass der Manager im großen Stil Aktien verkauft und seinen Bestand somit halbiert habe.Løkke habe 1 Mio. Nel-Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 12,86 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 1,27 Euro) veräußert. 1 Mio. weitere Papiere seien noch im Bestand des CEO. Der Manager habe somit auf einem relativ niedrigen Niveau seine Anteile veräußert. Insiderverkäufe seien generell kein positives Signal, wenngleich Løkke in einigen Monaten ohnehin kein CEO des Unternehmens mehr sei.Der Insiderverkauf sei kein gutes Zeichen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für Nel jedoch optimistisch gestimmt. Ein Einstieg dränge sich bei der Nel-Aktie allerdings derzeit nicht auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: