Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.HYBRIT (mit "T") sei mehr als ein Pilotprojekt. Das Joint Venture, welches vom Stahlkocher SSAB, der Bergwerkgesellschaft LAKB und dem Energieversorger Vattenfall ins Leben gerufen worden sei, ziele auf eine fossilfreie Stahlproduktion ab, bei der "grüner Wasserstoff" eine entscheidende Rolle einnehmen solle. Und der Wasserstoff-Spezialist Nel sei mit von der Partie.Laut HYBRIT verursache die Stahl-Industrie weltweit sieben Prozent der gesamten CO2-Emissionen. In Schweden allein, wo das Projekt realisiert werde, sogar zehn Prozent. Mit der Einführung von nationalen und internationalen CO2-Preisen und Klimazielen müsse auch die Industrie zunehmend umdenken, wie sich der Ausstoß verringern lasse. Denn gleichzeitig steige der Stahlbedarf bis 2050.Das Projekt des Joint Ventures, welches im schwedischen Luleå mit einem Elektrolyseur von Nel entstehe, könnte im Erfolgsfall eine Vorbildfunktion für viele fossilfreie Stahlproduktionen weltweit einnehmen.Von Nel solle ein 4,5 Megawatt Elektrolyseur bei der Anlage in Schweden zum Einsatz kommen. Dass die Norweger bei diesem hochspannenden Projekt mit vertreten seien, spreche für die Technologie des Unternehmens. Doch klar sei auch: Beim HYBRIT-Projekt sei Geduld gefragt. Gleiches gelte für die ambitioniert bewertete Nel-Aktie. Es brauche weitere lukrative Aufträge, um die Bewertung zu rechtfertigen und aus charttechnischer Sicht wieder nachhaltig den Weg nach oben einzuschlagen.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 0,60 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)