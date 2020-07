Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,129 EUR +3,85% (09.07.2020, 14:09)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

22,595 NOK +2,24% (09.07.2020, 14:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel und der südkoreanische Mischkonzern Doosan seien von der Nachhaltigkeitsberatung ERM ausgewählt worden, beim Offshore-Projekt "Dolphyn" teilzunehmen. Das berichte H2 View. Demnach werde ein PEM-Elektrolyseur von Nel für den Einsatz des Projektes, welches vor der Küste von Aberdeen entstehen solle, evaluiert.Beim Dolphyn-Projekt handle es sich um ein neuartiges innovatives integriertes schwimmendes System, das alle Technologien kombiniere, die für die Wasserstoffproduktion im großen Maßstab aus Offshore-Windenergie in tiefen Gewässern erforderlich seien, so H2 View."Die führende Technologie von Nel und ihre Erfahrung mit der Integration der Elektrolyse auf Schiffen und U-Booten, zusammen mit den erstklassigen technischen Fähigkeiten von Doosan im Bereich der Elektrolyse-Integration, machen sie zu einer idealen Partnerschaft für diesen Teil des Projekts", so David Caine, ERM Dolphyn Projektmanager.Dolphyn sei nur eines von vielen hochspannenden Projekten, an denen Nel partizipiere. Getragen von Nikola, einer positiven Auftragsentwicklung und den hervorragenden Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre eile die norwegische Aktie von Hoch zu Hoch. Am Donnerstag erreiche der Wert an der Heimatbörse in Oslo bei 22,40 Norwegische Kronen ein neues Allzeithoch. In der Bewertung seien allerdings schon viele Vorschusslorbeeren eingepreist, doch das Momentum stimme.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie dabeizubleiben, aber Zukäufe sollte man zurückstellen. (Analyse vom 09.07.2020)