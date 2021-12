Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4015 EUR -6,88% (20.12.2021, 08:52)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,80 NOK -4,55% (08.12.2021, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe sich im Kalenderjahr 2021 nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auf 52-Wochen-Sicht stehe in der Euro-Notierung ein Kursverlust von 35% zu Buche.Das Jahr 2021 bei Nel sei u.a. im Zeichen der Expansion gestanden. Mit einer automatisierten Gigafactory für Elektrolyseure in Norwegen wolle das Unternehmen das große Rad drehen und die Kosten weiter reduzieren. Somit solle das langfristige Ziel erreicht werden, bis 2025 ein Kilogramm grünen Wasserstoff für 1,50 USD produzieren zu können.Enorm wichtig für Nel würden Großaufträge bleiben, um die Auslastung der Produktionsanlage in den kommenden Monaten hochzufahren. Denn selbst auf dem günstigeren Kursniveau belaufe sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis für das kommende Jahr auf sportliche 15. Vor 2024 sei zudem nicht mit dem Erreichen der Gewinnschwelle zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: