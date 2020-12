Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,312 EUR -2,65% (21.12.2020, 14:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

25,21 NOK +1,49% (18.12.2020, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Eigentlich könnte es für Nel nicht besser laufen. Noch zu Jahresbeginn habe die Aktie weniger als einen Euro gekostet. Mittlerweile habe sich der Wert nahezu verdreifacht und stehe knapp unter dem Allzeithoch. Derzeit bereite das Chartbild jedoch Sorgen. Das müsse jetzt passieren, damit der Höhenflug weitergehe.Noch im November habe sich die Nel-Aktie von ihrer starken Seite gezeigt. Nachdem der Titel mehrere Kaufsignale ausgelöste habe, habe das Papier ein neues Allzeithoch bei 2,48 Euro erreicht. Infolge des starken 65-Prozent-Kursgewinns sei die Nel-Aktie jedoch stark überhitzt gewesen und habe daraufhin zur Korrekturbewegung angesetzt.Wie vom AKTIONÄR bereits vermutet, sei es aber vor rund eineinhalb Wochen an der massiven Unterstützung bei 2,20 Euro zu einem kräftigen Rebound gekommen. Doch noch bevor der Kurs das Rekordhoch markiert habe, habe der Anstieg in der vergangenen Woche gestoppt. Inzwischen zeichne sich bei der Nel-Aktie eine Top-Bildung ab. Denn innerhalb der letzten Handelstage sei der Kurs mehrfach an den Zwischenhochs bei 2,39 und 2,42 Euro abgeprallt.Bei der Nel-Aktie müsse aktuell mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Investierte Anleger bleiben wegen der langfristig guten Aussichten dabei, verlieren aber nie den spekulativen Charakter der Aktie aus den Augen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,40 Euro sei Pflicht. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link