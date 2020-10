"Der Aktionär" wird die Entwicklung von Everfuel mit Argusaugen verfolgen und Sie bei Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5405 EUR -2,96% (28.10.2020, 13:37)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,905 NOK -4,38% (28.10.2020, 13:41)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es sei angerichtet: Everfuel werde am Donnerstag (29. Oktober) den ersten Tag am Merkur-Markt der Osloer Börse bestreiten. Im Vorfeld habe das Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel im Rahmen einer Präsentation einen Einblick in die Unternehmensstrategie gewährt. Everfuel verfolge ehrgeizige Ziele.Everfuel sei ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zähle. Mit dem Börsengang nehme das Unternehmen brutto 290 Millionen Norwegische Kronen (knapp 26,8 Millionen Euro) ein.Everfuel sei von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen worden. Der Börsengang sei ein wichtiger Schritt, um die nächste Phase der Unternehmensentwicklung voranzutreiben.Everfuel fokussiere sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasse das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffere Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr.Wasserstoff sei in den letzten Jahren an der Börse richtig in Mode genommen. Everfuel wolle das freundliche Marktumfeld für die Branche mit dem Listing an der Osloer Börse nutzen.Trotz der Turbulenzen am Gesamtmarkt rechne "Der Aktionär" mit einem erfolgreichen Listing von Everfuel. Könne die Gesellschaft die ambitionierten Pläne realisieren, sollte sich das langfristig auch für Nel als Partner und Aktionär auszahlen.