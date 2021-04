Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,522 EUR -1,60% (28.04.2021, 13:50)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

25,15 NOK -3,23% (28.04.2021, 13:37)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor sei seit einigen Tagen freundlich gestimmt. In der neuen Woche kämpfe sich auch die Nel-Aktie immer weiter an eine entscheidende Marke heran. Damit könnte nach der Achterbahnfahrt der letzten Monate endlich der Knoten platzen.Die Aktien von mehreren Wasserstoff-Spezialisten wie ITM Power, Plug Power oder Ballard Power Systems würden sich zum Wochenstart freundlich zeigen. Auch der Pionier aus Norwegen habe Boden gutmachen können. Aktuell befinde sich die Nel-Aktie in einer technisch sehr wichtigen Phase.Der Kurs habe sich ausgehend vom Mehrmonatstief Ende März bei 21 NOK (norwegische Kronen) zunehmend erholen können. Anfang April habe die Notierung ein Hoch bei 27,13 NOK erreicht. Damit habe die Nel-Aktie eine Erholung von rund 30% erholt. Die anschließende Konsolidierung sei moderat verlaufen und die Unterstützung am GD200 bei ca. 23 NOK habe weitere Kursverluste verhindert. Im Laufe der letzten Handelstage habe sich die Nel-Aktie Stück für Stück dem Widerstand am Hoch bei 27,13 NOK genähert.Das aktuelle freundliche Marktumfeld im Wasserstoff-Sektor beflügele auch die Nel-Aktie. Die Erholung sei bei dem Titel ohnehin weiter fortgeschritten als bei anderen Playern aus der Branche. Der Kurs stehe vor einem entscheidenden Ausbruch. Sobald die 27-NOK-Marke (2,70 Euro) nachhaltig überwunden sei, liege ein eindeutig bullishes Kaufsignal und das Ende der Korrektur vor. "Der Aktionär" bestätige sein Kursziel von 3,80 Euro. Der Stopp bleibe bei 1,90 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.