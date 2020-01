Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Beginn in die Handelswoche sei die Nel-Aktie kräftig unter Druck geraten. Der Grund für den massiven Rücksetzer liege auf der Hand: Ein Analyst habe den Daumen für den Wasserstoff-Hot-Stock gesenkt und sehe deutliches Downside-Potenzial. Inzwischen versuche sich der norwegische Wert wieder zu stabilisieren.In einer Ersteinschätzung habe DNB Markets die Aktie mit "verkaufen" eingestuft und ein Kursziel von lediglich fünf Norwegischen Kronen ausgerufen. Analyst Ole Andreas Krohn habe die Bewertung als "anspruchsvoll" bezeichnet, der Markt habe die Wachstumserwartungen bereits mehr als eingepreist. Derweil werde die Wettbewerbslandschaft unterschätzt.Anleger, die seit Auflage im Oktober 2016 von Anfang an dabei seien, hätten mit einem Startkapital von 10.000 Euro bereits einen Gewinn von 241.400 Euro gemacht: Das entspreche einer Performance von sensationellen +2.414 Prozent.DNB Markets sehe zwar durchaus interessante langfristige Chancen. Die Margenprognosen der Experten für die Jahre 2019 bis 2022 lägen aber unter dem Analystenkonsens. Erst in der Vorwoche habe Pareto Securities die Nel-Aktie mit "verkaufen" eingestuft und das Kursziel auf 5,99 Kronen beziffert.Es habe schon einen kleinen Beigeschmack, dass DNB Markets bei der Rally in den letzten beiden Jahren zugeschaut habe und zum jetzigen Zeitpunkt mit einem kritischen Kommentar zur Nel-Aktie aufwarte. Investierte Langfrist-Anleger sollte die Analyse nicht aus der Ruhe bringen.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt für die Wasserstoff-Dauerempfehlung zuversichtlich gestimmt. (Analyse vom 29.01.2020)