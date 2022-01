Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4025 EUR -0,71% (12.01.2022, 16:04)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,93 NOK -0,50% (12.01.2022, 15:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist habe vor einer Woche angekündigt, dass Jon André Løkke seinen Posten als CEO räumen werde. Mit Håkon Volldal übernehme ein hierzulande relativ unbekannter Manager das Zepter. An der Börse sei der Wechsel nicht gut angekommen - die Nel-Aktie habe seitdem mehr als zwölf Prozent verloren. Nun hätten sich Analysten der Investmentbank JPMorgan zu dem Wechsel an der Unternehmensspitze geäußert.Der Vorstand habe die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, nachdem Løkke Mitte 2021 seinen Abschiedswunsch geäußert habe. Für JPMorgan sei dies eine Überraschung gewesen, da der Markt über den Vorgang nicht informiert worden sei.Doch die Experten von JPMorgan würden sich trotz des überraschenden Managementwechsels gelassen zeigen. Sie würden in nächster Zeit mit keinen größeren strategischen Veränderungen rechnen. "Das Unternehmen werde sich weiterhin auf die Produktion in der im September fertiggestellten 500-Megawatt-Fabrik im norwegischen Herøya konzentrieren", so die Investmentbank.JPMorgan halte also unter dem zukünftigen Nel-CEO Volldal einen unmittelbaren Strategiewechsel für unwahrscheinlich. Kurzfristig bleibe es für das Unternehmen weiter wichtig, große Aufträge an Land zu ziehen, um die immer noch sportliche Bewertung zu rechtfertigen. DER AKTIONÄR sei zuversichtlich, dass das Nel gelingen werde.Laurenz Föhn von "Der Aktionär" rät den Stopp bei 1,35 Euro zu beachten! (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link