Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,631 EUR +2,44% (21.03.2019, 12:46)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,94 NOK +0,93% (20.03.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Dass Südkorea ein großes Interesse an der Wasserstofftechnologie bekunde und Nel mit ersten Aufträgen in diesem spannenden Markt Fuß gefasst habe, sei längst bekannt. Die Regierung werde aber konkreter und habe große Pläne bis 2035. Eine wichtige Nachricht habe auch der CEO vom Nel-Partner Nikola Motor via Twitter angekündigt. Es stünden enorm spannende Wochen bevor.Vorfreude sei bekanntlich die schönste Freude. Die Nel-Bullen hätten das Zepter weiter fest in der Hand und hätten die Aktie im heutigen Handel auf ein neues Rekordhoch getrieben. Das nächste Ziel laute 6,50 NOK (Norwegische Kronen). Die Spannung steige, die Kurse auch. Trotz der hervorragenden Aussichten sollten investierte Anleger nie den spekulativen Charakter der Nel-Aktie aus den Augen verlieren. Da Papier sei eine Halteposition, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: