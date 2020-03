Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das sei ein Paukenschlag: Der Nel-Partner Nikola Motor strebe an die Börse. Vorgesehen sei eine Fusion mit dem bereits gelisteten Unternehmen VectoIQ. Nach Abschluss der Transaktion solle die neue Gesellschaft "Nikola Corp" heißen und unter dem Tickersymbol "NKLA" handelbar sein. Viele interessierte Anleger hätten auf diesen Tag gewartet.Nikola wolle die Einnahmen zur Beschleunigung seines Portfolios von batterie-elektrischen (BEV) und mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Fahrzeugen (FCEV) verwenden. Demnach habe das Unternehmen mehr als 14.000 Vorbestellungen, die einen möglichen Umsatz von mehr als zehn Milliarden Dollar generieren könnten.Nikola Motor wolle den Deal im zweiten Quartal 2020 über die Bühne bringen. Laufe alles nach Plan, könnte das Start-up eine Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar zugesprochen bekommen."Bosch und Nikola Motor verbindet eine Entwicklungszusammenarbeit, für die Bosch zahlreiche Innovationen geliefert hat - vom Außenspiegel-Ersatzsystem Mirror Cam System bis zur elektro-hydraulischen Lenkung Servotwin", habe Jürgen Gerhardt, Produktbereichsleiter mobile Brennstoffzelle bei der Robert Bosch GmbH, vor kurzem dem "Aktionär" erklärt. Das Herz des Trucks sei der Brennstoffzellenantrieb, der neue Maßstäbe bei der Fahrzeugreichweite setze. Bosch und Nikola hätten den Antrieb gemeinsam entwickelt. Dazu gehöre auch die weltweit erste elektrifizierte Achse für schwere Nutzfahrzeuge mit Doppelantrieb, die Motor, Antriebselektronik und Getriebe in einem Gehäuse vereint.Der Nikola Truck sei aber mehr als ein Brennstoffzellen-Fahrzeug. "Er ist ein rollender Supercomputer. Dessen Gehirn konstruiert Nikola - Systeme, Software und Ingenieurwissen kommen von Bosch", so Gerhardt.Der Börsengang des wohl wichtigsten Nel-Partners sei enorm wichtig für die Norweger. Denn damit steige vor allem der Bekanntheitsgrad der amerikanischen Gesellschaft. Hinzu komme die Möglichkeit, dass viele Fans und Anhänger des Start-ups an der hochspannenden Elektromobilität-Story fortan teilhaben könnten. Für Nel-Aktionäre zählt vor allem eines: Lukrative Aufträge von Nikola Motor, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2020)